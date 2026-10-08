Seguridad

Apuñalan a Menor para Robarle sus Tenis en Torreón, Coahuila

El presunto asalto se registró la noche del miércoles en la colonia Rincón La Merced

El presunto asalto se registró la noche del miércoles en la colonia Rincón La MercedSegún el menor, sujetos desconocidos le robaron sus tenis y bicicleta sobre la calle Banco Algodonero. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Según el menor, sujetos desconocidos le robaron sus tenis y bicicleta sobre la calle Banco Algodonero

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+