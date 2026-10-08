Un adolescente de 15 años resultó lesionado con arma blanca durante un presunto asalto en la colonia Rincón La Merced, hecho que movilizó a su familia para trasladarlo de emergencia a la Cruz Roja la noche del miércoles.

De acuerdo con la declaración de la mujer que lo trasladó a recibir atención médica, el ataque habría sido motivado por el robo de sus tenis y una bicicleta. Según su versión, sujetos desconocidos lo interceptaron en la calle Banco Algodonero y lo agredieron para despojarlo de sus pertenencias.

Cerca de la medianoche, un taxi arribó a las instalaciones de la Benemérita Institución con el menor, quien presentaba una herida cortante en el brazo derecho, además de diversos golpes.

El joven fue atendido por médicos de la institución, quienes valoraron sus lesiones y posteriormente determinaron que podía ser dado de alta.

Hasta el momento no se reportaron personas detenidas por estos hechos, por lo que las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de los presuntos responsables.