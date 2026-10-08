Accidentes

Vehículo Atropella a Mujer y Niña Camino a la Primaria en Torreón, Coahuila

El accidente fue provocado por un vehículo que intentaba rebasar a un tráiler sobre la avenida Bravo

El accidente fue provocado por un vehículo que intentaba rebasar a un tráiler sobre la avenida BravoLa mujer y la niña fueron atropelladas cuando intentaban llegar a una primaria en la colonia Nueva California. Foto: N+

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La mujer y la niña fueron atropelladas cuando intentaban llegar a una primaria en la colonia Nueva California

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