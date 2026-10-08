Una mujer y una niña que se dirigían a un centro educativo en la colonia Nueva California de Torreón fueron atropelladas por un vehículo sobre la avenida Bravo, la mañana de este jueves.

El automóvil circulaba con dirección hacia el poniente y, al momento de llegar a la calzada México, intentó rebasar a un tráiler, casi invadiendo el carril contrario. Fue en ese momento cuando atropelló a la mujer y a la niña, quienes cruzaban la calle para llegar a la escuela primaria.

Después del accidente ambas fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron su estado de salud y determinaron que no era necesario trasladarlas a un hospital.

El conductor del automóvil quedó a disposición de las autoridades, quienes se encargarán de determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.