Tráiler Arrastra a Vehículo por Más de 50 Metros en Carretera Torreón-Matamoros

Un fuerte accidente vial se registró la madrugada de este jueves sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura del Campo Militar, donde un tráiler impactó a un vehículo sedán y lo arrastró por más de 50 metros.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el percance ocurrió cerca de las 05:27 horas, cuando ambos vehículos circulaban de oriente a poniente, a la altura de la colonia La Amistad.

El vehículo quedó involucrado en el arrastre provocado por la pesada unidad, lo que generó una movilización en la zona para atender el accidente y verificar las condiciones de las personas involucradas.

Pese a lo aparatoso del choque, las pasajeras del vehículo resultaron ilesas. De manera preliminar se informó que el chofer del tráiler no las vio al momento del accidente.