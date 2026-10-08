Accidentes

Tráiler Arrastra a Vehículo por Más de 50 Metros en Carretera Torreón-Matamoros

El accidente se registró a la altura del campo militar en la colonia La Amistad

El accidente se registró a la altura del campo militar en la colonia La AmistadEl chófer del tráiler mencionó que al momento del accidente se percató del vehículo. Foto: N+

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El chófer del tráiler mencionó que al momento del accidente se percató del vehículo

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