Habrá Suspensión de Clases Mañana 9 de Octubre 2026: ¿Qué Escuelas SEP Cierran Este Viernes?

Mañana volverá a haber suspensión de clases en México, y para que nadie tenga dudas, acá te traemos la lista de lugares donde cerrarán las escuelas este viernes 9 de octubre de 2026, por lo cual no habrá actividades académicas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló las clases este jueves en distintos estados de la República Mexicana debido a las afectaciones de los ciclones que rodean el país, Isaias, Simon y Rachel.

De igual forma, esta medida volverá a aplicarse este viernes con la finalidad de proteger a los estudiantes de todos los niveles educativos y reducir riesgos en las zonas afectadas por las condiciones meteorológicas.

¿Hay clases mañana 9 de octubre 2026?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, este viernes sí hay clases en la mayoría de las escuelas del país, por lo que los estudiantes de nivel básico deberán acudir de manera habitual a sus planteles.

Sin embargo, las autoridades educativas estatales tienen la posibilidad de cancelar las actividades presenciales en caso de considerarlo necesario, de ahí que mañana 9 de octubre algunas escuelas cerrarán para proteger a los alumnos de las fuertes lluvias e inundaciones por Isaias, Simon y Rachel.

¿En qué estados no hay clases el 9 de octubre 2026?

Hasta el momento, las entidades que han anunciado la suspensión de clases mañana viernes son Puebla y Michoacán debido a los pronósticos de fuertes precipitaciones en algunas regiones.

Sin embargo se recomienda a los padres de familia y estudiantes mantenerse pendiente de la información que brinden sus autoridades educativas para saber si habrá clases presenciales en sus respectivas escuelas.

Municipios sin clases en Puebla

La Secretaría de Educación Pública de Puebla anunció el cierre de escuelas este jueves 8 y viernes 9 de octubre en 173 municipios de las sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle de Serdán y la Mixteca.

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Tehuacán-Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Chapulco, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Valle de Serdán: Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Cañada Morelos, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, Los Reyes de Juárez, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlanepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Mixteca: Acatlán, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, Piaxtla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán el Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec y Zacapala.

¿Dónde no hay clases en Michoacán?

La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán también suspendió las clases presenciales los días 8 y 9 de octubre de 2026 en siete municipios de la región Sierra-Costa, que son los siguientes:

Aquila.

Coahuayana.

Chinicuila.

Coalcomán.

Lázaro Cárdenas.

Arteaga.

Tumbiscatío.

Cabe señalar que es importante consultar con las autoridades educativas locales si esta suspensión se mantendrá o si se cancelará en caso de que las condiciones meteorológicas mejoren.

También se suma Guerrero

La Secretaría de Educación del Estado también confirmó la suspensión de clases presenciales y actividades administrativas para este viernes 9 de octubre de 2026 en planteles públicos y privados de todos los niveles educativos.

La medida preventiva se implementó debido a las fuertes lluvias, ráfagas de viento y alto oleaje ocasionados por los fenómenos meteorológicos que afectan a la entidad, con especial atención en las siguientes regiones:

Acapulco

Costa Chica

Costa Grande

Sierra

La Montaña

22 municipios en Jalisco

Ante la llegada de las fuertes lluvias ocasionadas por el huracán Simón, el gobernador de Jalisco anunció como medida preventiva, la suspensión de clases en 22 municipios de la costa de Jalisco mañana viernes 9, y el lunes 12 de octubre.

"Este fenómeno ha tenido un comportamiento muy errático y ha cambiado de dirección entre Manzanillo y Puerto Vallarta", indicó.

Seguiremos informando.

PPP