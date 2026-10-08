Educación

Habrá Suspensión de Clases Mañana 9 de Octubre 2026: ¿Qué Escuelas SEP Cierran Este Viernes?

Si no sabes si debes llevar a tus hijos a la escuela, consulta la lista de lugares donde no habrá clases este viernes 9 de octubre 2026

Checa dónde la SEP canceló las clases este viernes 9 de octubre 2026Las fuertes lluvias en México han obligado a cancelar las clases en diferentes lugares. Foto: Cuartoscuro
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SEP Cancela Clases Mañana 9 de Octubre 2026: ¿Dónde No Hay Actividades Escolares el Viernes? | N+