Detienen a Siete Civiles con Armas y Equipo Táctico en Culiacán; Cuatro Son Menores

Un operativo desplegado por el Grupo Interinstitucional en el municipio de Culiacán dejó como resultado la detención de siete civiles, entre ellos cuatro menores de edad, así como el aseguramiento de armas, municiones, equipo táctico y vehículos con reporte de robo. Las acciones se desarrollaron en distintas intervenciones dentro de la comunidad de Altamira, donde autoridades detectaron movimientos sospechosos y procedieron a la inspección de varias unidades.

En una primera acción, policías ubicaron una camioneta cuyos ocupantes mostraron una actitud evasiva. Tras marcarles el alto, los agentes confirmaron que portaban armamento de alto poder y equipo táctico. En este punto fueron detenidas tres personas, dos de ellas menores de edad.

¿Qué fue lo que se decomisó durante el operativo en Culiacán?

Durante la revisión se aseguraron:

Cuatro armas largas

17 cargadores

730 cartuchos útiles

Una cinta eslabonada con 100 municiones

Tres chalecos balísticos

Una camioneta que contaba con reporte de robo

Posteriormente, en el mismo poblado, elementos de seguridad localizaron otro vehículo con vidrios polarizados cuyo conductor intentó darse a la fuga. Luego de una breve intervención, los agentes lograron interceptar la unidad y detener a dos civiles.

En esta segunda acción fueron decomisadas:

Dos armas cortas

Dos cargadores

18 cartuchos útiles

El vehículo en el que circulaban

Detuvieron un vehículo donde se encontraban dos menores.

A mitad del operativo se registró una tercera intervención, en la que elementos estatales iniciaron una persecución contra un vehículo que circulaba sin placas. La unidad terminó fuera del camino, lo que permitió la captura de dos menores de edad que intentaban escapar del sitio.

En esta última acción se aseguró otro importante lote de armamento y municiones:

Dos armas largas

10 cargadores

300 cartuchos útiles

Dos chalecos balísticos

Un vehículo con reporte de robo

Con ello, el saldo total de los operativos ascendió a siete personas detenidas, cuatro de ellas menores.

Finalmente, los detenidos, junto con las armas, cartuchos, equipo táctico y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la situación jurídica de los involucrados y el origen del armamento decomisado.

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