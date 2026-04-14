Detienen a Siete Civiles con Armas y Equipo Táctico en Culiacán; Cuatro Son Menores
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Los operativos dejaron aseguradas armas largas y cortas, más de mil cartuchos, chalecos balísticos y vehículos con reporte de robo.
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Un operativo desplegado por el Grupo Interinstitucional en el municipio de Culiacán dejó como resultado la detención de siete civiles, entre ellos cuatro menores de edad, así como el aseguramiento de armas, municiones, equipo táctico y vehículos con reporte de robo. Las acciones se desarrollaron en distintas intervenciones dentro de la comunidad de Altamira, donde autoridades detectaron movimientos sospechosos y procedieron a la inspección de varias unidades.
En una primera acción, policías ubicaron una camioneta cuyos ocupantes mostraron una actitud evasiva. Tras marcarles el alto, los agentes confirmaron que portaban armamento de alto poder y equipo táctico. En este punto fueron detenidas tres personas, dos de ellas menores de edad.
¿Qué fue lo que se decomisó durante el operativo en Culiacán?
Durante la revisión se aseguraron:
- Cuatro armas largas
- 17 cargadores
- 730 cartuchos útiles
- Una cinta eslabonada con 100 municiones
- Tres chalecos balísticos
- Una camioneta que contaba con reporte de robo
Posteriormente, en el mismo poblado, elementos de seguridad localizaron otro vehículo con vidrios polarizados cuyo conductor intentó darse a la fuga. Luego de una breve intervención, los agentes lograron interceptar la unidad y detener a dos civiles.
En esta segunda acción fueron decomisadas:
- Dos armas cortas
- Dos cargadores
- 18 cartuchos útiles
- El vehículo en el que circulaban
Detuvieron un vehículo donde se encontraban dos menores.
A mitad del operativo se registró una tercera intervención, en la que elementos estatales iniciaron una persecución contra un vehículo que circulaba sin placas. La unidad terminó fuera del camino, lo que permitió la captura de dos menores de edad que intentaban escapar del sitio.
En esta última acción se aseguró otro importante lote de armamento y municiones:
- Dos armas largas
- 10 cargadores
- 300 cartuchos útiles
- Dos chalecos balísticos
- Un vehículo con reporte de robo
Con ello, el saldo total de los operativos ascendió a siete personas detenidas, cuatro de ellas menores.
Finalmente, los detenidos, junto con las armas, cartuchos, equipo táctico y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la situación jurídica de los involucrados y el origen del armamento decomisado.
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