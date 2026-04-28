Sujetos Armados Asesinan a Agente de Tránsito en La Costerita, Sinaloa

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes 28 de abril, sobre el libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, al sur de Culiacán, Sinaloa, a la altura de una plaza comercial. El ataque ocurrió cuando la víctima circulaba a bordo de un vehículo de color negro, en el carril de poniente a oriente, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y afectaciones al tránsito en la zona.

Asesinan a hombre dentro de vehículo en La Costerita.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró frente a la plaza comercial y en las inmediaciones de la zona conocida como Piggy Back, donde elementos del Ejército, Policía Municipal y otras corporaciones acudieron para asegurar el área e iniciar las diligencias correspondientes. La circulación vehicular se vio severamente afectada en ambos sentidos de La Costerita.

En un inicio, la identidad de la víctima no había sido confirmada, aunque se presumía que podría tratarse de un elemento policial. Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones y evitar la zona debido al congestionamiento vial y la presencia de unidades oficiales.

Además, en el mismo punto se reportó el presunto despojo de un vehículo en el estacionamiento de la plaza, lo que incrementó la atención de las corporaciones en el área mientras se desarrollaban las primeras investigaciones.

Identifican a víctima del ataque como agente de tránsito de Culiacán.

Posteriormente, se confirmó que la persona sin vida fue identificada como Edgar Saúl, de 46 años de edad, alias “El Chocory”, quien se desempeñaba como agente de tránsito activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

Según la información oficial, el agente fue interceptado por un grupo armado que le disparó con armas largas y cortas cuando circulaba a la altura del puente del bulevar Jesús Kumate, en la carretera Culiacán–Eldorado. La víctima quedó sin vida en el asiento del conductor con múltiples impactos de bala.

El ataque generó una fuerte presencia de autoridades en el lugar, quienes realizaron el acordonamiento del área y comenzaron con la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer este homicidio y dar con los responsables, mientras persisten las afectaciones viales en la zona derivadas del operativo implementado tras el ataque.

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