Atacan a Tiros a Mujer en la Col. Miguel Alemán en Culiacán; la Reportan en Estado Crítico

Una mujer que hasta el momento permanece en calidad de desconocida fue atacada a balazos y resultó gravemente herida la noche de este lunes 6 de abril de 2026, en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán, Sinaloa.

El atentado se registró alrededor de las 7:00 de la noche sobre la banqueta de un domicilio ubicado en la avenida Aquiles Serdán, entre las calles José Aguilar Barraza y Juan José Ríos, donde la víctima se encontraba al momento de la agresión, domicilio que ya había sido atacado incluso con víctimas mortales.

Tras la agresión, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios a la mujer, quien fue trasladada de emergencia a un hospital bajo un fuerte dispositivo de seguridad debido a la gravedad de sus heridas.

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Implementan operativo en en la colonia Miguel Alemán tras asesinato de mujer

En el lugar, elementos de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo y acordonaron la zona con cinta amarilla para preservar la escena del crimen, donde se localizaron varios casquillos percutidos y manchas de sangre.

Versiones preliminares indican que los responsables fueron dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, quienes dispararon con arma corta contra la víctima antes de darse a la fuga.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la mujer ni se reportan personas detenidas.

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