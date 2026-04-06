Dos Trabajadores de JAPAMA Quedan Atrapados por Derrumbe en Zanja de 5 Metros en Ahome

Dos trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome (Japama) quedaron atrapados bajo el lodo luego del colapso de una zanja mientras realizaban labores de reparación en el colector Santos Degollado, en el cruce con el callejón Juan Carrasco, en Sinaloa. El accidente ocurrió cuando la tierra cedió de manera repentina, provocando que ambos empleados quedaran parcialmente sepultados dentro de la excavación.

De acuerdo con la información disponible, el derrumbe cubrió a los trabajadores hasta el pecho, lo que generó momentos de tensión en el sitio. La situación se agravó por el desprendimiento de una de las paredes del canal, de aproximadamente cinco metros de profundidad, dejándolos sin posibilidad de moverse mientras permanecían atrapados entre el lodo.

Personas que se encontraban en negocios cercanos acudieron inicialmente para intentar auxiliarlos; sin embargo, la magnitud del colapso superó los primeros esfuerzos. Minutos después arribaron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes comenzaron un operativo de rescate bajo medidas de seguridad para evitar un nuevo derrumbe en la zona.

Dos empleados de la JAPAMA quedan atrapados en lodo tras caer en zanja de 5 metros en Ahome.

La movilización se concentró en estabilizar la excavación antes de extraer a los trabajadores. Para ello, fue necesario apuntalar la zanja con estructuras de madera, reduciendo el riesgo de nuevos deslaves y permitiendo que los rescatistas ingresaran de manera más segura para realizar las maniobras.

Tras varios minutos de trabajo, el empleado más joven fue liberado primero y trasladado en ambulancia a un hospital del IMSS para su valoración médica. Posteriormente, fue rescatado el segundo trabajador, de mayor edad, quien presentaba lesiones de consideración, entre ellas fracturas y una herida expuesta en una de sus extremidades, por lo que también fue llevado a recibir atención especializada.

A pesar de la gravedad del accidente, ambos hombres permanecieron conscientes durante todo el operativo, lo que facilitó la coordinación entre los rescatistas y permitió mantener comunicación durante las labores de extracción.

Hasta el momento, la información señala que los dos empleados fueron puestos a salvo y trasladados para recibir atención médica, luego del colapso registrado mientras realizaban trabajos de reparación en el colector Santos Degollado, en Ahome.

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