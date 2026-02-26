Estalla Aparato Explosivo Cerca de Escuela en Culiacán, Sinaloa

La mañana de este 26 de febrero, un estallido sacudió la colonia Las Cucas, en el sector norte de Culiacán, luego de que un artefacto explosivo fuera detonado frente al acceso de una casa habitación, el cual se encuentra ubicado en la cercanía de una plantel educativo.

El reporte al 911 alertaba sobre una explosión en un inmueble situado a un costado de un negocio de empeño, así como a escasa distancia de una escuela primaria del sector. El hecho ocurrió cuando los niños entraban a la escuela, lo que provocó terror entre los padres de familia y llevó a la cancelación de clases.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) acudieron al sitio y confirmaron daños severos en la estructura metálica del acceso principal, fabricado con herrería y aluminio, el cual quedó completamente destruido por la detonación.

La vivienda se ubica por la calle Profesora Josefina Chang, entre las avenidas Arnulfo Peregrina y Álvaro Obregón. De manera preliminar, se informó que el inmueble se encontraba deshabitado al momento del ataque, por lo que no hubo personas lesionadas.

La zona fue asegurada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Otro hecho de violencia reciente en Sinaloa

La mañana de este jueves 26 de febrero se reportó el robo de una camioneta con todo y un menor el cual se encontraba al interior del vehículo, autoridades de seguridad informaron acerca de despliegue de un operativo en las inmediaciones de un colegio privado ubicado en el sector Los Ángeles, al oriente de la ciudad de Culiacán.

Según el reporte compartido por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el hecho se registró la mañana de este día, cuando fue despojado un vehículo color azul en las inmediaciones del plantel educativo, mientras un menor permanecía al interior de la unidad.

