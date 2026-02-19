Sujetos Armados Atacan Casa a Balazos e Intentan Incendiarla en Colonia Revolución de Culiacán

Elementos del Ejército frustraron incendio de casa habitación en la colonia Revolución, luego de que sujetos armados atacaran a balazos un domicilio e intentaran prender fuego a un vehículo que utilizaron para derribar el portón de la propiedad.

El atentado se registró la mañana de este jueves, sobre la calle Plan de Tuxtepec, entre Bernardo de Balbuena, en la colonia Revolución de Culiacán. De acuerdo con la información recabada, hombres armados arribaron al sitio y dispararon en múltiples ocasiones contra una vivienda de dos plantas, color blanco, ocasionando daños visibles en la fachada.

Los agresores impactaron el portón de la vivienda con un coche al que le prenderían fuego

Durante la agresión, los responsables utilizaron un automóvil Toyota, para impactar el portón del inmueble, dejando la unidad en la cochera. Trascendió que los agresores pretendían incendiar el vehículo; sin embargo, la rápida intervención de elementos militares que se encontraban cerca del sector evitó que el fuego fuera provocado.

A pesar de la intensidad del ataque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales tanto por los disparos como por el choque del automóvil.

La zona fue acordonada para resguardar los indicios, mientras se espera el arribo de agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

N+

Historias recomendadas:

JGMR