Caen 2 Miembros de Célula Delictiva por Extorsión a Comerciantes en Sinaloa: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención en Mazatlán, Sinaloa, de dos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes del mercado de abastos.

El funcionario federal indicó que ese grupo criminal amenazaba a sus víctimas y las obligaba a firmar pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas.

En el operativo, realizado en seguimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, “se aseguró dinero en efectivo producto de la extorsión, dosis de narcótico y equipos telefónicos”, detalló.

Video relacionado: Ejército se Suma a Búsqueda de 4 Turistas del Edomex Desaparecidos en Sinaloa.

Extorsión de comerciantes

De acuerdo con información oficial, los detenidos son Víctor Ivo “N”, de 47 años de edad, y Luis Alberto “N”, de 49 años, integrantes de una célula delictiva independiente dedicada a la extorsión de comerciantes en el Mercado de Abastos La Yarda-Mazatlán.

En el despliegue de seguridad, elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) les aseguraron 100 mil pesos, dosis de droga y tres equipos telefónicos.

Noticia relacionada: Disparan Contra Estudio en Danza en Plaza Comercial de Sinaloa.

Detenidos en flagrancia

El Gabinete de Seguridad federal detalló en un comunicado que derivado de labores de investigación de gabinete y campo, los efectivos obtuvieron información de una célula delictiva dedicada a la extorsión a comerciantes en dicho mercado.

A través de trabajos de inteligencia, se identificó que la célula criminal forzaba a sus víctimas a dar cuotas periódicas a cambio de protección. Por lo que se desplegó un operativo y fueron detenidos dos hombres en flagrancia al momento de recibir un cobro.

Debido a ello, los dos hombres, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia y avanzar en la pacificación de la entidad”, agregó.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb