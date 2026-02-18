Disparan Contra Estudio en Danza en Plaza Comercial de Sinaloa

Un ataque armado se registró la tarde de este miércoles 18 de febrero en un inmueble ubicado en el primer cuadro de la ciudad, cuando sujetos desconocidos dispararon contra un estudio de danza situado en la segunda planta de una plaza comercial. Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Venustiano Carranza y la calle Ángel Flores, frente al Centro Escolar de Higiene, en una zona de constante afluencia peatonal y vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, las detonaciones generaron momentos de alarma entre comerciantes y personas que transitaban por el lugar al momento de la agresión. La zona, considerada de alta circulación tanto peatonal como vehicular, registró movilización inmediata tras el reporte al número de emergencias.

Los negocios aledaños cerraron temporalmente como medida de seguridad tras el ataque.

En el sitio quedaron visibles daños materiales en la fachada del establecimiento atacado. Asimismo, negocios aledaños optaron por cerrar temporalmente como medida preventiva ante la incertidumbre generada por los disparos.

Pese a la agresión, no se reportaron personas lesionadas. Trascendió que en el momento del ataque no había clientes ni personal en el área afectada, lo que evitó que la situación escalara a consecuencias mayores en un punto céntrico de la ciudad.

Tras el aviso a las autoridades, elementos de seguridad arribaron al lugar y procedieron a acordonar el perímetro para preservar la escena. La presencia policial permitió controlar la situación y limitar el acceso mientras se realizaban las primeras diligencias.

Peritos de la Fiscalía acudieron posteriormente para llevar a cabo el procesamiento correspondiente e iniciar la carpeta de investigación. Las autoridades comenzaron las indagatorias para esclarecer las circunstancias del ataque ocurrido en pleno centro de la ciudad.

