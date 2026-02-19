Localizan Cuerpo con Disparos en Vía Pública de la Colonia Chapultepec en Culiacán

Un hombre que hasta el momento permanece en calidad de desconocido fue localizado sin vida con disparos de arma de fuego en la colonia Chapultepec, en Culiacán, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió en la esquina de las calles Batalla de Churubusco y El Roble, luego de que al número de emergencias 911 se reportara la presencia de una persona tirada en la vía pública.

Minutos después, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un cuerpo.

Fiscalía realiza diligencias en la zona

De acuerdo con autoridades, la víctima vestía únicamente pantalón de mezclilla negro y calcetines blancos. La zona fue acordonada por personal militar, mientras que peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera que sea identificado de manera oficial.

APG