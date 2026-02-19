Localizan Cuerpo de Hombre con Huellas de Tortura en Culiacán

Un hombre sin vida, con visibles huellas de tortura, fue localizado este 19 de febrero de 2026 sobre una de las principales vialidades de la Colonia Stase, al norte de Culiacán, a escasos metros de una escuela secundaria del sector.

La víctima, que hasta el momento permanece en calidad de desconocido, es un masculino de entre 25 y 30 años, de complexión regular, tez morena clara y estatura media. Vestía playera tipo polo negra, pantalón de mezclilla azul marino y calcetines grises con blanco.

El hallazgo fue reportado al servicio de emergencias 911, donde se alertó sobre un cuerpo tirado en uno de los carriles del Bulevar Doctor Enrique Cabrera, entre las calles República de Guatemala y República de Costa Rica.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) acudieron al sitio y confirmaron la denuncia, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar posibles evidencias.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarán las pruebas de ley para establecer su identidad y causas precisas de muerte.

Localizan cuerpo con disparos en vía pública en Culiacán

Un hombre, hasta el momento en calidad de desconocido, fue localizado sin vida con disparos de arma de fuego en la Colonia Chapultepec, en Culiacán.

El hallazgo ocurrió en la esquina de Batalla de Churubusco y El Roble, tras un reporte al 911 sobre una persona tirada en la vía pública. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) confirmaron que se trataba de un cuerpo.

La víctima vestía pantalón de mezclilla negro y calcetines blancos. La zona fue acordonada mientras peritos y agentes de la FGES realizaron las diligencias. El cuerpo fue trasladado al SEMEFO para su identificación oficial.

