Hallan Hombre Sin Vida Atado de Pies y Manos en Parque de Villa Benito Juárez, Navolato

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este 18 de febrero a un costado de los campos deportivos del parque Ricardo Tamayo, ubicado en la colonia Centro de la sindicatura de Villa Benito Juárez, en el municipio de Navolato, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima se encontraba atada de pies y manos hacia atrás con un cinturón negro. Hasta el momento no ha sido identificada.

El hallazgo se realizó tras un aviso a las autoridades, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal de Navolato, así como personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes confirmaron la presencia de una persona sin signos vitales en el lugar.

La víctima es un hombre de entre 25 y 30 años de edad, de complexión delgada y tez blanca. Vestía un short de colores y una playera oscura. Presentaba heridas en el cuerpo; sin embargo, en el sitio no se precisó si fueron ocasionadas por proyectil de arma de fuego o por arma blanca.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y dieron fe del hallazgo. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con el objetivo de determinar la causa exacta de muerte y avanzar en su identificación.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos ocurridos en esta zona de la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato.

