Localizan un Cuerpo Sin Vida Atado de Manos en Industrial El Palmito de Culiacán, Sinaloa

La mañana de este miércoles 18 de febrero se alertó a las autoridades sobre un cuerpo sin vida localizado a un costado del puente de desnivel de la colonia Industrial El Palmito en Culiacán, Sinaloa.

Automovilistas realizaron el reporte del hallazgo de un hombre aparentemente muerto alrededor de las 8:30 de la mañana por lo que los cuerpos de seguridad acudieron al sitio ubicado cercano a las bodegas de almacenamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de una empresa dedicada a la venta de acero.

Noticia relacionada: Balean Casa de Dirigente Electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán

Localizan a un hombre sin vida con impactos de bala en Culiacán, Sinaloa

En la zona encontraron a un masculino sin signos vitales, de tez morena clara y complexión regular; El cual estaba atado de manos y presentaba impactos por arma de fuego. Al momento de su localización vestía una camisa a cuadros pequeños en colores azul, rojo y blanco, y un pantalón de mezclilla, sin embargo, permanece en calidad de desconocido.

Localizan a un hombre baleado en la colonia Industrial El Palmito en Culiacán, Sinaloa. Foto: N+

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, Marina y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para confirmar los hechos y llevar acabo las diligencias correspondientes entre ellas la recolección de indicios y el levantamiento de cadáver, se desconoce si hay casquillos de arma de fuego en el lugar.

Las autoridades correspondientes llevarán acabo las investigaciones para esclarecer el homicidio del hombre quien de manera preliminar tenía entre 35 y 40 años de edad, de igual forma, se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles de este asesinato y de la identidad de la víctima.

Confirman Identidad de 5 Cuerpos Hallados en Camioneta Abandonada en Navolato, Sinaloa

Ataque armado contra vivienda de Homar Salas en Cualiacán, Sinaloa

Este 18 de febrero la vivienda de Homar Salas, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC) sufrió un atentado.

Momentos de pánico se vivieron alrededor del domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Brisas, en el sector Santa Fe, en la zona norte de la capital de Sinaloa, esto luego de que sujetos armados abrieran fuego en repetidas ocasiones.

Autoridades arribaron a la esquina de las calles Oriente 12 y Oriente 10 para asegurar la vivienda de dos pisos y proceder con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Afortunadamente la agresión dejó únicamente daños materiales en el inmueble, sin que se reportaran personas heridas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS