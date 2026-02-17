Avanza Investigación en Ataque a Diputados en Sinaloa; Señalan Seis Posibles Implicados

La Fiscalía General del Estado informó avances en la investigación por el ataque contra los diputados, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, al señalar que se tienen identificadas aproximadamente seis personas como posibles implicadas. El caso continúa en etapa de integración y, hasta el momento, no ha sido judicializado.

De acuerdo con la autoridad investigadora, la identificación preliminar de los presuntos responsables fue posible a partir del análisis de cámaras de videovigilancia tanto del lugar de los hechos como del trayecto que recorrieron los agresores. Asimismo, se consideraron los indicios localizados en dos vehículos que fueron asegurados como parte de las diligencias.

Nota relacionada: ¿Cuáles son los Avances en la Investigación del Ataque a Diputados en Sinaloa?

La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, explicó que se recabaron grabaciones de todo el recorrido realizado por los presuntos responsables, además de solicitarse cámaras ubicadas en el exterior del Congreso del Estado. Añadió que actualmente se llevan a cabo entrevistas a distintas personas para complementar la información obtenida.

Señalan a seis presuntos responsables del ataque a los diputados en Sinaloa.

Con estos elementos, la institución logró establecer la presunta participación de seis individuos en los hechos. El señalamiento deriva de la correlación entre los registros de video y los indicios materiales encontrados en los vehículos asegurados, lo que permitió perfilar posibles responsabilidades.

Nota relacionada: Suman Cinco Detenidos por el Atentado contra Diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Paralelamente, se trabaja en la comparativa de huellas recabadas en las unidades aseguradas, en coordinación con bases de datos federales y estatales. Este proceso se realiza para confirmar plenamente las identidades de las personas involucradas y fortalecer la carpeta de investigación antes de que el caso avance.

Hasta ahora, las investigaciones continúan en desarrollo y no ha sido presentada ante un juez. La Fiscalía indicó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación mientras integra los elementos necesarios para sustentar las posibles imputaciones relacionadas con el ataque contra los diputados.

Historias recomendadas: