Incendio en Yonque de Culiacán Deja 20 Autos Reducidos a Cenizas

Más de 20 vehículos en desuso quedaron reducidos a cenizas la tarde de este lunes 16 de febrero, luego de que un lote acondicionado como depósito de autos chatarra ardiera en su totalidad en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán. El incendio se registró en un predio ubicado entre la calle Viviano Dávalos y Marina Nacional, sin que se reportaran personas heridas, de acuerdo con los informes oficiales.

El número de emergencias 911 recibió el aviso sobre un incendio de gran magnitud dentro del terreno, donde se encontraban aproximadamente 30 automóviles abandonados. Varias de estas unidades ya presentaban daños ocasionados por otro fuego ocurrido meses atrás, según se indicó en los reportes.

Tras la alerta, elementos del Cuerpo de Bomberos Veteranos de Culiacán acudieron al lugar para atender la emergencia. Las llamas se extendieron por el lote, consumiendo los vehículos almacenados en el sitio, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de auxilio en la zona.

No es el primer siniestro reportado en ese yonke de Culiacán.

Después de varios minutos de maniobras, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara a áreas cercanas. De manera paralela, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional arribó al predio para brindar resguardo y facilitar las labores de los equipos de emergencia.

El siniestro dejó como saldo más de 20 unidades completamente calcinadas dentro del llamado yonque, un espacio que ya había sido escenario de otros incidentes similares. Las autoridades señalaron que el sitio ha sufrido al menos dos incendios previos, sumando tres con el registrado este lunes.

En todos los casos, incluido el más reciente, no se reportaron víctimas ni personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron considerables debido a la cantidad de automóviles afectados.

