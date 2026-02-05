¿Cuáles son los Avances en la Investigación del Ataque a Diputados en Sinaloa?

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa sostuvo una reunión con la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, con el objetivo de conocer el estado que guardan las investigaciones relacionadas con el atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda.

Durante la reunión, representantes de la Fiscalía General del Estado expusieron de manera general cómo se han desarrollado las indagatorias desde que ocurrió el ataque, señalando que las investigaciones continúan en curso y que se trabaja en la identificación de los responsables. Sin embargo, se evitó proporcionar detalles específicos sobre líneas de investigación o posibles avances concretos, con el argumento de no comprometer el debido proceso ni poner en riesgo a las familias de los legisladores involucrados.

¿Cuál es el estado médico de los diputados agredidos?

En el encuentro también se abordó la situación médica de los diputados agredidos. En el caso de Sergio Torres Félix, se informó que su estado de salud presenta una evolución favorable. De acuerdo con la información compartida, los médicos han reducido gradualmente la medicación, y pese a ello el legislador se ha mantenido estable en sus signos vitales, lo que ha sido considerado un indicador positivo dentro de su proceso de recuperación.

Respecto a Elizabeth Montoya Ojeda, se dio a conocer que se tiene prevista una reunión con la diputada durante el transcurso de este mismo día, con la finalidad de conocer directamente su estado de salud y brindarle el acompañamiento necesario.

En ese contexto, se precisó que por el momento no se contempla la convocatoria de suplentes, ya que la prioridad se mantiene en la recuperación de ambos legisladores tras el atentado.

En materia de seguridad, se aclaró que las y los diputados no solicitaron medidas especiales de protección personal tras los hechos. No obstante, se reconoció que el ataque, sumado a otros eventos recientes como la toma del pleno por manifestantes y distintos incidentes ocurridos dentro del recinto legislativo en meses anteriores, ha abierto la discusión sobre la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad del Congreso.

