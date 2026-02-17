Un menor identificado como Ricardo Mizael, de 16 años, fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Los Ángeles, por la carretera a Imala, en Culiacán. De acuerdo con los primeros reportes, el joven salió de su domicilio para dirigirse a una farmacia cuando fue interceptado por civiles armados que dispararon en su contra. En el mismo hecho, una trabajadora de un negocio de comida cercano, Laura Cristina, de 27 años, resultó herida por una esquirla de bala.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Ejército Mexicano y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes. Testigos señalaron que el ataque fue directo contra el menor, aunque de manera preliminar se mencionó que presuntamente pudo tratarse de una confusión.

Ya identificaron a un presunto implicado en el homicidio del menor.

En torno a la investigación, la Fiscalía informó que ya se tiene identificada a una persona como presunta responsable del homicidio. Actualmente se trabaja en la confirmación de su identidad mediante entrevistas a testigos que presenciaron los hechos, con el objetivo de avanzar en la judicialización del caso.

En medio del proceso legal, la madre del menor expresó públicamente su inconformidad y exigió justicia para que la muerte de su hijo no quede impune. Señaló que cuestiona la actuación de las autoridades el día en que ocurrió el crimen y manifestó que la falta de sensibilidad por parte de figuras públicas ha sido evidente ante lo sucedido.

La madre del adolescente también afirmó que la ciudad atraviesa momentos de miedo y violencia, y lamentó que, mientras familias buscan justicia o a sus desaparecidos, se prioricen otros eventos públicos. Sus declaraciones se dieron en un contexto de reclamo y dolor por la pérdida de su hijo.

Invitaron a participar en una marcha pacífica para exigir justicia y mayor seguridad.

Como parte de su exigencia, convocó a una marcha pacífica el domingo 22 de febrero a las 9:00 de la mañana, la cual partirá de La Lomita hacia Catedral, en Culiacán. El objetivo de la movilización es demandar mayor seguridad y justicia ante los hechos violentos que han afectado a diversas familias.

Mientras la investigación continúa en curso, la convocatoria a la marcha busca reunir a los ciudadanos que comparten la exigencia de justicia y seguridad, en un caso que mantiene la atención pública en el sector Los Ángeles de Culiacán.

