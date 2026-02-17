Hallan Osamentas en Fosas de Concordia; Caso de Mineros es Investigado por Autoridad Federal

Los trabajos de búsqueda en la zona serrana de Concordia, concluyeron con la localización de cuatro osamentas en igual número de fosas clandestinas, en un caso vinculado con la desaparición de 10 trabajadores de una mina en Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, en cada fosa fue recuperada una osamenta, sumando cuatro restos humanos por parte de la autoridad estatal. Estos hallazgos se agregan a las osamentas previamente localizadas por la autoridad federal en el marco de la misma investigación.

La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que las diligencias correspondientes a la primera solicitud de intervención ya fueron concluidas en esa zona.

Hasta este momento estamos coordinándonos para regresar a la comunidad sobre la atención que han estado solicitando personas de ese sector y vamos a regresar; de las cuatro fosas de la primera solicitud que teníamos se trabajaron y se recuperaron cuatro osamentas.

Caso de mineros desaparecidos pasa a la Federación

La investigación se originó tras el reporte por la privación de la libertad de los trabajadores mineros. Como parte de las primeras diligencias, autoridades aseguraron y catearon un inmueble señalado como el lugar donde presuntamente se encontraban las víctimas.

Posteriormente, el caso fue atraído por la autoridad federal, por lo que la información más reciente de la carpeta de investigación ya es manejada por esa instancia.

Marchan en Hermosillo por Mineros Desaparecidos y Asesinados en Concordia, Sinaloa

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado informó que durante el fin de semana se ejecutó un cateo en Mazatlán, relacionado con la desaparición de cuatro personas en ese municipio. Las investigaciones continúan, mientras familiares permanecen en el puerto recibiendo acompañamiento institucional.

El caso en Concordia mantiene bajo expectativa a la comunidad serrana y a los familiares de los trabajadores desaparecidos, en espera de los resultados periciales que permitan la identificación de los restos localizados.

