Detectan a Otro Presunto Responsable de la Privación de Libertad de "La Nicholette" en Culiacán

Además del detenido por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de la influencer La Nicholette, ocurrida el pasado 20 de enero en Culiacán, la Fiscalía General del Estado informó que se tiene identificada a una persona más presuntamente involucrado con el hecho.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo, detalló que ya se solicitó una orden de aprehensión, aunque aún no ha sido detenida.

“Hemos estado trabajando en coordinación con las FGR para el tema de la comparativa de pericial en balística, tenemos ya sobre ese asunto judicializado, tenemos una persona identificada y el día de hoy tenemos ya también la solicitud de orden de aprehensión para otra persona”.

El detenido por el caso de La Nicholette es menor de edad

La Fiscalía precisó que el detenido involucrado en el caso de la influencer es menor de edad y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por un delito federal. Añadió que las investigaciones continúan en coordinación con la autoridad federal, incluyendo periciales como balística, para fortalecer la carpeta y avanzar en la judicialización.

El menor fue detenido el 15 de febrero en el sector Los Ángeles, en Culiacán, tras una denuncia al 089. En ese mismo operativo también fue arrestada otra persona. En el lugar se aseguraron dos fusiles ak-47, cargadores, cartuchos y 2 mil pastillas con características de fentanilo.

N+

JGMR