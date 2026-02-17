Identifican al Presunto Responsable del Homicidio de Mizael, Joven Asesinado en Culiacán

Ya se tiene identificado al presunto responsable del homicidio de Ricardo Mizael, joven de 15 años asesinado el pasado 11 de febrero en el sector Los Ángeles, al norte de Culiacán.

La Fiscalía General del Estado, informó que el personal de la Policía de Investigación se encuentra entrevistando a testigos que estuvieron presentes en el lugar para confirmar la identidad y avanzar con la judicialización del caso.

Identifican al presunto responsable del homicidio de Mizael

Ahorita el personal de la policía de investigación está trabajando ahí en el sector para entrevistar a los testigos de confirmarse el señalamiento, estaríamos en posibilidad de judicializar la De momento no se han entrevistado a los testigo

El homicidio de Ricardo Mizael ha causado indignación en la sociedad de Culiacán. La capital sinaloense ha registrado un aumento en los homicidios de jóvenes en los últimos meses, lo que preocupa tanto a autoridades como a ciudadanos. Este caso se suma a la alerta sobre la violencia que afecta a adolescentes en la ciudad, reforzando la necesidad de acciones de prevención y justicia pronta. En lo que va del 2026, se han registrado seis menores asesinados.

Noticia en desarrollo...