Rescatan a Hombre y Mujer Privados de la Libertad en Culiacán, Sinaloa

Gracias a una llamada anónima y a la pronta intervención de los elementos de Seguridad, un hombre y una mujer fueron liberados durante un operativo realizado este domingo 15 de febrero en el sector Villa Universidad, al norte de Culiacán.

De acuerdo a los reportes de Seguridad, se indicó que fue gracias a un reporte al 911 que alertaba sobre una persona privada de la libertad en una vivienda ubicada por la calle Del Molino, entre un terreno baldío y el bulevar La Hacienda, lo que provocó una intensa movilización por parte de varios elementos de Seguridad.

Al llegar los uniformados, confirmaron que en el fraccionamiento Residencial Hacienda, se activó el operativo, ya que ahí, los elementos encontraron a una joven de aproximadamente 25 años, golpeada y con una herida en una de las piernas, quien les pidió ayuda, ya que había logrado escapar de sus captores.

En ese momento, mientras los policías brindaban atención a la víctima, otra persona salió del inmueble con un arma, quien al notar la presencia de los elementos de seguridad intentó regresar a la vivienda, sin embargo fue detenido, sin que nadie resultara en ese momento herido.

Esto provocó también que los uniformados ingresaran al inmueble, donde fue localizado otro hombre que también se encontraba privado de la libertad, quien fue liberado y trasladado a un lugar seguro.

Elementos de Seguridad encuentran en la vivienda un artefacto explosivo

Por su parte, los elementos de varias corporaciones de Seguridad, al ingresar al inmueble, también encontraron un arma larga, más armas y artefactos explosivos, los cuales quedaron bajo resguardo así como la vivienda.

Al final y después de un par de minutos, los elementos se retiraron después de realizar otro operativo en la zona, mientras que el armamento y los artefactos explosivos eran llevados ante las autoridades correspondientes.

