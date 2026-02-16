Detienen a Dos con Fusiles y 2 Mil Pastillas de Presunto Fentanilo en Culiacán

Una denuncia ciudadana al 089 derivó en la detención de dos civiles, uno de ellos menor de edad, y el aseguramiento de armas largas, cargadores, cartuchos y 2 mil pastillas de presunto fentanilo en el sector Los Ángeles, en Culiacán, Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la acción fue realizada por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de civiles armados en el sector Los Ángeles, por lo que se desplegó un operativo inmediato.

Al arribar al punto señalado, los elementos del GOES observaron a un hombre armado en el exterior de un domicilio. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto ingresó al inmueble; sin embargo, fue seguido y alcanzado por los agentes.

¿Qué se aseguró en el operativo?

Tras la revisión del lugar, se obtuvieron los siguientes resultados:

2 civiles detenidos (uno menor de edad)

2 fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm

12 cargadores calibre 7.62x39 mm

2 mil pastillas con características similares al fentanilo

Tanto los detenidos como el armamento, las municiones y las pastillas aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

