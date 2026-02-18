Balean Casa de Dirigente Electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán

Fue atacada a balazos la vivienda de Homar Salas, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), durante la mañana de este miércoles en la zona norte de la capital sinaloense.

El atentado se registró en el fraccionamiento Las Brisas, en el sector Santa Fe, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la residencia de dos plantas, generando momentos de tensión entre los vecinos del área.

De acuerdo con los reportes preliminares, la agresión dejó únicamente daños materiales en el inmueble, sin que se reportaran personas heridas. Sin embargo, los impactos de bala visibles en la fachada evidencian la violencia del ataque.

La casa se ubica en la esquina de las calles Oriente 12 y Oriente 10, a pocos metros del estanque de agua potable del conjunto habitacional, punto que fue asegurado tras el reporte al número de emergencias.

Elementos del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para acordonar la zona y comenzar con las diligencias correspondientes. La vivienda permanece bajo resguardo oficial mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer este hecho violento.

Información en desarrollo…