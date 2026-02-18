Hallan Cuerpo de Mujer al Norte de Culiacán; Tenía una Herida de Bala en el Rostro

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado la tarde del 18 de febrero en la colonia Humaya, al norte de Culiacán. La víctima, cuya identidad no ha sido establecida y permanece en calidad de desconocida, presentaba al parecer un disparo en el rostro, según los primeros reportes emitidos tras el hallazgo.

El hecho se registró sobre la banqueta de la calle República de Uruguay, entre República de Costa Rica y República de Honduras. Tras el aviso a las autoridades, se desplegó un operativo en la zona para verificar la situación y asegurar el área donde se encontraba el cuerpo.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las corporaciones confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo.

La mujer fue hallada con una herida de bala en el rostro.

La presencia de las fuerzas de seguridad permitió delimitar el perímetro y realizar las primeras diligencias en el lugar. De manera preliminar se indicó que la víctima presentaba una lesión que aparenta ser producida por arma de fuego en el rostro, lo que será determinado con precisión por las autoridades correspondientes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre posibles responsables ni sobre el móvil del hecho. Tampoco se han proporcionado datos que permitan identificar a la mujer encontrada en la vía pública.

El caso quedó bajo seguimiento de las instancias competentes, que continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hallazgo y establecer la identidad de la víctima en la colonia Humaya, al norte de Culiacán.

