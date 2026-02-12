Abejas Atacan a Estudiantes en Facultad de Medicina de la UAS; Hay 9 Heridos

Un ataque de abejas se registró la tarde de este jueves en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y el cierre preventivo de calles. El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas sobre la calle Sauces, entre el bulevar Enrique Sánchez Alonso y la avenida Álvaro Obregón, en la ciudad de Culiacán, donde estudiantes fueron sorprendidos por un enjambre tanto dentro como en las inmediaciones del plantel.

Tras el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia y reducir riesgos para la comunidad universitaria. Como parte de las medidas de seguridad, se cerraron los carriles de acceso sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, con el fin de evitar afectaciones a peatones y automovilistas que transitaban por la zona al momento del incidente.

De manera paralela, autoridades de Tránsito Municipal informaron que la vialidad también permanece cerrada en el bulevar Antonio Castro Leal, a la altura de la Facultad de Medicina, debido a la presencia del enjambre. Se recomendó a la ciudadanía tomar vías alternas y extremar precauciones mientras continúan las maniobras para controlar la situación.

Varios estudiantes terminaron con picaduras de abeja tras el incidente en la Facultad de Medicina de la UAS.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil, al menos nueve estudiantes resultaron afectados por picaduras de abeja. Todos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y, hasta el momento, se reportan en condición estable, sin que se hayan detallado mayores complicaciones derivadas del ataque.

Los rescatistas ingresaron al área equipados con trajes especiales de apicultura para implementar acciones que permitieran dispersar a las abejas y reducir el riesgo de nuevos ataques. Entre las maniobras realizadas se incluyó la quema de maleza como medida para intentar ahuyentar el enjambre que se encontraba activo en la zona.

Sin embargo, las autoridades indicaron que hasta el momento no se ha logrado localizar el panal, lo que mantiene vigente el operativo en el sector. La falta de identificación del punto de origen del enjambre impide dar por concluida la intervención de los cuerpos de emergencia.

Aún se desconoce si suspendieron las labores en la Facultad de Medicina y sus alrededores, por lo que se mantiene el llamado a la población para evitar el área y atender las indicaciones oficiales. Ante cualquier situación de emergencia, las autoridades mencionaron que se debe llamar al 911 para recibir asistencia inmediata.

