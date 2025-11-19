Balean Casa y Vehículo en Las Lomas de Guadalupe en Culiacán, Sinaloa
Tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego, localizaron una vivienda y un vehículo baleado en la colonia Lomas de Guadalupe en Culiacán, Sinaloa.
Tras reporte de detonaciones de arma de fuego, se localizó una vivienda vandalizada en la colonia Lomas de Guadalupe de la ciudad de Culiacán.
En el mismo sitio se encontró un vehículo de la marca MG color gris, el cual presentaba impactos de arma de fuego en la carrocería y presuntamente había sido despojado momentos antes en la colonia Guadalupe.
Información en desarrollo…
