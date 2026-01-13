Balacera Entre Militares y Civiles Armados Deja Un Muerto y Una Mujer Herida en Culiacán

La tarde de este martes 13 de enero se registró una balacera en el sector Tierra Blanca, en Culiacán, tras una persecución entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados, luego de que los efectivos detectaran un vehículo sospechoso y decidieran darle seguimiento. El intercambio de disparos ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Sociólogos y Artesanos.

De acuerdo con la información preliminar, el operativo inició cuando los militares observaron un automóvil con personas armadas, lo que motivó una movilización inmediata por la zona. Durante el trayecto, la persecución derivó en un enfrentamiento directo en una de las vialidades más transitadas del sector, generando alarma entre automovilistas y residentes.

Balacera entre militares y civiles armados tras persecución deja un muerto y una mujer herida en culiacán.

En el sitio quedaron visibles los indicios del intercambio de disparos, entre ellos un vehículo color blanco, de modelo reciente, con múltiples impactos de arma de fuego en la carrocería y los cristales, así como varios casquillos regados sobre la cinta asfáltica, lo que obligó al cierre parcial de la circulación.

La zona fue asegurada por elementos militares y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes establecieron un perímetro para resguardar el área y permitir el trabajo de las autoridades correspondientes, además de iniciar un operativo en colonias aledañas para ubicar a más civiles armados presuntamente involucrados.

Fue hasta después de estas acciones que se confirmó el saldo preliminar del enfrentamiento: un hombre perdió la vida en el lugar, mientras que una mujer resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, convirtiéndose en las principales víctimas del intercambio ocurrido durante la persecución.

La mujer herida fue trasladada de inmediato a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud, ni se han dado a conocer datos sobre su identidad o posible relación con los hechos.

Al lugar también arribaron agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron con el levantamiento de evidencias, la documentación de los daños al vehículo y la recolección de los casquillos, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

