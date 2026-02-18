Civiles Armados Atacan a Balazos una Casa en Colonia Las Quintas de Culiacán, Sinaloa

Civiles armados atacaron a balazos un domicilio abandonado la mañana de este miércoles en la colonia Las Quintas, al suroriente de Culiacán, dejando daños visibles en la fachada y generando un fuerte despliegue de seguridad en la zona.

El inmueble, ubicado sobre la calle Mérida y Segunda Mérida, presentó múltiples impactos de arma de fuego tras el reporte de detonaciones que alertó a vecinos del sector. De acuerdo con información oficial, el hecho se registró mientras autoridades ya atendían otro ataque similar ocurrido más temprano en la colonia Las Brisas de Humaya, convirtiéndose en el segundo evento violento contra viviendas durante la misma mañana.

El domicilio tenía tiempo en estado de abandono

Elementos del Ejército Mexicano que realizaban recorridos preventivos en el sector de isla Musala acudieron al sitio tras escuchar las ráfagas. Al inspeccionar el área, confirmaron que la vivienda de dos niveles había sido blanco directo de disparos y localizaron sobre la vía pública varios casquillos percutidos de rifle de asalto.

La zona fue acordonada por personal militar para resguardar la escena y evitar riesgos a la población. Tras una revisión preliminar, se confirmó que el domicilio tenía tiempo en estado de abandono, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

