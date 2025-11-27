Detienen a 15 Personas en Culiacán en Menos de 24 Horas

Durante la tarde-noche de este miércoles se registró un intenso operativo por parte de fuerzas de seguridad estatales y federales en la zona norte de Culiacán, que dejó como resultado 15 civiles detenidos, la recuperación de vehículos robados y el aseguramiento de un importante arsenal en diferentes acciones.



La movilización inició tras el seguimiento a un vehículo con reporte de robo que contaba con dispositivo GPS, el rastreo condujo a elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía del Estado hasta un domicilio en el fraccionamiento Stanza Toscana.

Al llegar al sitio señalado por el dispositivo, varios civiles intentaron huir saltando entre los techos de las viviendas; sin embargo, los agentes lograron la detención de 5 personas, a quienes se les aseguraron 2 vehículos robados recientemente, además de 2 ametralladoras, 4 fusiles tipo M4, 2 fusiles tipo AK-47, 1 pistola calibre 9 mm, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Capturan 6 civiles armados más

Tras esta acción, las autoridades extendieron el operativo hacia el fraccionamiento Valle Alto, en la búsqueda de los civiles que habían logrado escapar. Minutos después, y gracias a una denuncia ciudadana, se localizó un inmueble utilizado presuntamente por los delincuentes.

En el lugar fueron capturados 6 civiles, y se aseguraron 4 fusiles AK-47, 2 fusiles M4, 20 cargadores para arma larga, 540 cartuchos, y chalecos tácticos con placas balísticas.



Durante esta intervención, 2 detenidos fueron trasladados a recibir atención médica debido a lesiones que sufrieron al saltar una barda en su intento de escapar.

Sujeto armado detenido con envoltorios de marihuana y pastilas de fentanilo

Más tarde, autoridades informaron que también en este sector, específicamente en Stanza Plus, fue detenido un civil que portaba 1 arma larga AK-47, 1 pistola, cargadores, además de 20 bolsas con pastillas de fentanilo, 1 bolsa con medio kilogramo de marihuana y 120 envoltorios con marihuana. El vehículo en el que viajaba también quedó asegurado.

Tres civiles armados detenidos en Fraccionamiento Valle Alto

Mientras tanto, en el fraccionamiento Valle Alto, 3 civiles fueron detenidos cuando elementos estatales y de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia. A estas personas se les aseguraron 2 fusiles AK-47, 1 fusil AR-15, 300 cartuchos de diferentes calibres, 10 cargadores para arma larga, 2 chalecos tácticos y un vehículo sin reporte de robo.



Con estas acciones, el total de personas detenidas en el mismo sector en un lapso menor a 24 horas asciende a 15 civiles quienes ya están siendo investigados por las autoridades por diferentes delitos.

N+

Historias recomendadas:

JGMR