Exclusiva: Diputada Elizabeth Montoya Ojeda Habla Sobre el Ataque Armado que Vivió en Culiacán

Elizabeth Montoya Ojeda, diputada local en Culiacán, Sinaloa que sufrió un ataque armado el pasado 28 de enero, habló en exclusiva para N+ Sinaloa.

La funcionaria revivió el momento que cambió su vida, mencionó que minutos antes, ella y su compañero Sergio Torres, habían salido del Congreso del Estado y se dirigían al aeropuerto para asistir a una convención nacional de su partido.

Noticia relacionada: Atentan Contra Diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa

La legisladora relató que todo ocurrió tan rápido que no tuvo tiempo de sentir miedo. Al escuchar las detonaciones, no entendía qué estaba pasando hasta que volteó a ver a su compañero y lo vio herido.

Instantes después sintió un intenso calor en el rostro y comprendió que ella también había sido herida.

La verdad que fue un ataque muy inesperado. Al momento no me percaté de qué era lo que estaba sucediendo, nada más sentí que el carro se detuvo”.

Ya en ese momento, la verdad, ya no creo yo que me desmayé porque no recuerdo hasta que luego ya vi que había muchos agentes, que había ya, estaba personal de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Policía Estatal. Ya tenía uno de mis compañeros por un lado hablándome, preguntándome que sí, cómo estaba. Posteriormente dos agentes mujeres me trasladaron a la Cruz Roja

Posteriormente contó que fue trasladada de emergencia a recibir atención médica a una clínica particular, en donde fue sometida a estudios y a una cirugía reconstructiva, ya que el impacto de bala le dañó el ojo y parte del rostro.

La Diputada, Elizabeth Montoya Ojeda, confirma regreso a sus actividades legislativos

Luego de permanecer seis días hospitalizada, actualmente informó que se recupera en su domicilio. Asegura que su evolución es favorable y que, pese a lo ocurrido, mantiene firme su intención de regresar al congreso una vez que concluya su tratamiento médico.

Yo calculo que los primeros días de abril, con el favor de Dios, me van a poner un implante en el ojo y creo que después de eso ya podré regresar. Ahorita, pues, estoy en reposo absoluto.

Desde aquel día la diputada señaló que cuenta con un esquema de protección otorgado por el Gobierno del Estado. Asegura que nunca recibió amenazas previas y que hasta hoy no tiene claridad sobre qué originó el ataque.

Su compañero, el diputado Sergio Torres Félix, también logró salir con vida y continúa en recuperación tras las lesiones sufridas.

Hoy, dice, asume lo ocurrido como una segunda oportunidad, en medio del contexto que atraviesa Sinaloa, envía un mensaje claro: no perder la esperanza.

Yo confío en que pronto ya se termine esta ola de violencia para que todos transitemos con Seguridad todos anhelamos la mayoría de las personas, vivir en paz, vivir con tranquilidad

N+ Sinaloa

Historias recomendadas: