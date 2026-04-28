Dos Hombres Fueron Asesinados a Balazos al Oriente de Culiacán, Sinaloa

Dos hombres fueron asesinados a balazos la mañana de este martes sobre la avenida Rivera de Sinaloa, entre Rivera de Pistle y Rivera de Tamazula, en el fraccionamiento Riveras de Tamazula, ubicado en el sector oriente de Culiacán.

De acuerdo con la información de las autoridades, las víctimas presentaban huellas de violencia. Uno de ellos era de complexión delgada, tez morena y de aspecto joven; vestía pantalón de mezclilla negro, playera azul y calcetines negros.

El otro era de complexión regular; únicamente se le apreciaban calcetines negros y huaraches de baqueta del mismo color, además de que a simple vista estaba encintado de pies y manos. Ambos cuerpos fueron localizados a un costado del carril de sur a norte de la vialidad; uno de ellos se encontraba boca arriba y el otro boca abajo.

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Las víctimas habían sido privadas de la libertad en Culiacán

De manera preliminar, se presume que las víctimas habrían sido privadas de la libertad en otro sitio y posteriormente trasladadas a ese punto, donde fueron ejecutadas.

El hecho fue reportado alrededor de las 11:00 de la mañana, lo que movilizó a elementos de seguridad de los distintos niveles de gobierno, quienes acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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