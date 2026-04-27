Hallan a Dos hombres Ejecutados en Aguaruto, Culiacán; Tenían las Manos Atadas

Dos hombres fueron localizados sin vida, con impactos de bala, las manos atadas y el rostro cubierto, durante la mañana de este lunes en la sindicatura de Aguaruto. El hallazgo se registró a un costado de un camino de terracería que corre paralelo a un canal de riego, cerca de un camino pavimentado que conduce al ejido San Manuel.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal de Culiacán acudieron al sitio tras recibir el aviso y confirmaron el doble homicidio. En el lugar encontraron a una de las víctimas boca arriba y a la otra recostada sobre uno de sus costados.

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¿Dónde se localizaron los cuerpos en Aguaruto?

La zona donde fueron localizados se ubica junto al canal y conecta la autopista Benito Juárez La Costera con el camino que lleva al ejido San Manuel. Durante las diligencias, peritos localizaron decenas de casquillos percutidos de arma de fuego en el área, lo que indica que ambos hombres fueron ejecutados en el mismo sitio.

Localizan a Reo Sin Vida Dentro de su Celda en Penal de Aguaruto

Una persona fue localizada sin vida al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto el pasado domingo 26 de abril de 2026, los hechos fueron informados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

El hecho se detectó cuando el personal del penal notó la ausencia de un interno tras un pase de lista, lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda dentro de las instalaciones.

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KRRC