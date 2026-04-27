Menor de 13 Años en Ciudad Victoria Termina Hospitalizada por Reto Viral

Una menor de 13 años fue ingresada de urgencia a un hospital de Ciudad Victoria luego de presentar complicaciones de salud relacionadas con la realización de un reto difundido a través de una plataforma de videojuegos en línea, informaron fuentes médicas.

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente habría participado en un desafío que circulaba entre usuarios jóvenes de un videojuego. El reto, aparentemente presentado como inofensivo, derivó en una situación de riesgo que obligó a su traslado inmediato para recibir atención médica especializada.

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Menor de 13 Años Permanece en Observación Luego de Reto Viral

La menor permanece bajo observación, y su estado de salud se reporta como estable. Personal médico confirmó que la intervención oportuna evitó consecuencias mayores.

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