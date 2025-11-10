Propietario de Carreta de Mariscos Pierde la Vida tras Ser Atropellado en el Centro de Culiacán

Un trabajador de una carreta de mariscos perdió la vida la mañana de este domingo en el centro de Culiacán, tras ser atropellado por el conductor de una camioneta.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas en la intersección de las calles Venustiano Carranza y Gabriel Leyva Solano, en la colonia Benito Juárez, muy cerca de la zona conocida como KZ4.

La víctima, identificada como José Luis "N", era propietario de una marisquería y falleció de manera inmediata. Testigos reportaron que el impacto volcó su carreta y esparció sobre la calle varios contenedores con productos del mar.

Paramédicos confirmaron la muerte del trabajador

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Mientras tanto, elementos de la Unidad de Vialidad aseguraron la zona con cinta amarilla para preservar la escena.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó las diligencias correspondientes en el sitio, mientras que policías investigadores llevan a cabo las indagatorias para esclarecer las circunstancias del accidente.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley y permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado por sus familiares.

