Detienen a Hombre Presuntamente Armado Tras Persecución en Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa

Un hombre fue detenido este sábado 8 de noviembre por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, luego de una persecución registrada en la zona del desarrollo urbano Tres Ríos, cerca del río Humaya en Culiacán, Sinaloa.

El operativo se desplegó alrededor de las nueve cuarenta y cinco de la mañana, tras el reporte ciudadano de una persona armada que circulaba en un vehículo y apuntaba a peatones en calles del Infonavit Humaya.

El hombre armado intentaba darse a la fuga a pie cuando fue detenido

Al recibir el aviso, corporaciones de la Defensa Nacional, Policía Estatal Preventiva, Secretaría de Seguridad y Policía de Investigación del Estado iniciaron la búsqueda del sospechoso.

Durante varios minutos se mantuvo una persecución por el sector hasta que elementos de la Defensa lograron ubicar al presunto responsable, quien intentaba escapar a pie, pero fue alcanzado y detenido.

En el lugar fue asegurado un vehículo. Hasta el momento no se ha confirmado si portaba un arma o si hay más personas involucradas.

