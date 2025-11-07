Reportan Violencia en la Sindicatura de Villa Juárez, Navolato, en Sinaloa; Esto se Sabe

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) informó que este viernes 07 de noviembre de 2025 se registraron hechos de seguridad en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

De acuerdo con el reporte emitido por el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i), la situación ya está siendo atendida por el Grupo Interinstitucional, integrado por distintas corporaciones de seguridad estatal y federal.

La #SSPSinaloa informa que, este 07 de noviembre de 2025, se reporta al C4i hechos de seguridad en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato, los cuales ya están siendo atendidos por el Grupo Interinstitucional.



Se pide a la ciudadanía precaución al circular por la… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 7, 2025

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones al circular por la zona y seguir las indicaciones oficiales mientras se llevan a cabo las labores de seguridad.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo o actividad sospechosa a través de los números de emergencia 911 y 089, disponibles las 24 horas del día.

Información en desarrollo...

