Elemento de la Policía Municipal de Escuinapa es Asesinado a Balazos Fuera de su Domicilio

Un policía municipal de Escuinapa, Sinaloa, fue asesinado cuando salía de su turno y llegaba a su domicilio en la colonia Ampliación Juarez.

Acorde con los reportes, la víctima, de nombre Pablo "N", fue interceptado antes de entrar a su domicilio por una persona a bordo de una motocicleta que abrió fuego contra el.

Hace 9 días, cuatro elementos de la Policía Municipal fueron asesinados en carretera Mazatlán-Tepic

Autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio para acordonar la zona. Así mismo, será la Fiscalía General del Estado de Sinaloa la que realice las investigaciones correspondientes.

Cabe recordar que apenas 9 días, el pasado 31 de marzo, en un ataque armado sobre la carretera Mazatlán- Tepic en las inmediaciones de la comunidad tecualilla, 4 elementos de la Policía Municipal de este mismo municipio fueron asesinados, entre ellos el subdirector operativo de la Corporación Municipal.

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