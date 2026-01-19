Enfrentamiento Armado en Carretera Culiacán–Eldorado Deja un Hombre Abatido y Dos Detenidos

Autoridades estatales lograron asegurar un vehículo, detener a dos presuntos implicados y abatir a un hombre, luego de un enfrentamiento armado registrado sobre la carretera Culiacán–Eldorado.



Un despliegue de seguridad a cargo de elementos de la Policía Estatal preventiva se realizó sobre la carretera Culiacán–Eldorado, a la altura de la sindicatura de Costa Rica, cerca de la carretera conocida como “la 20”. El operativo se habría originado tras un enfrentamiento armado entre civiles y personal policial.

¿Cómo se logró la detención de los hombres armados?



Según los primeros informes, agentes estatales detectaron un vehículo en el que viajaban sujetos armados, lo que dio pie a una persecución que concluyó cerca del rastro ubicado en ese tramo carretero.



Durante la balacera, un hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, sin embargo perdió la vida.

