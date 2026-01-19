Opertativo en Badiraguato Dejó a Ocho Civiles Armados Detenidos ¿Qué Lograron Asegurar?

Durante operativos de seguridad realizados en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, el Grupo Interinstitucional detuvo a ocho civiles y aseguró armas de alto calibre, cargadores, cartuchos y seis vehículos con reporte de robo, como resultado de acciones coordinadas efectuadas en distintas comunidades de la zona serrana, de acuerdo con información oficial difundida este 19 de enero.

Las acciones fueron llevadas a cabo por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal Preventiva y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, durante recorridos de vigilancia y búsqueda en comunidades rurales del municipio.

¿Qué fue lo que se logró asegurar durante el operativo de seguridad en Badiraguato?

El primer despliegue se efectuó en las inmediaciones del poblado Rincón de los Monzón, donde las autoridades lograron asegurar a varios civiles y armamento de alto poder, además de un vehículo con reporte de robo, como parte de un operativo preventivo y de localización.

Posteriormente, las corporaciones ampliaron las acciones en la misma zona, lo que permitió ubicar más vehículos presuntamente relacionados con hechos delictivos, los cuales fueron asegurados para su puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Más adelante, el operativo continuó hacia el poblado Alcoyonqui, donde se registraron nuevas detenciones y el aseguramiento de más armas y municiones, lo que incrementó el número total de civiles y objetos decomisados durante la jornada.

En conjunto, lo asegurado durante los operativos fue lo siguiente:

8 civiles detenidos

1 fusil Barrett calibre .50

1 ametralladora calibre 5.56 x 45 mm

3 fusil tipo M4 calibre 5.56 x 45 mm

2 fusil tipo AK-47 calibre 7.62 x 45 mm

1 arma tipo fusil XM15-A2

4 cargadores

105 cartuchos útiles

5 camionetas con reporte de robo

1 camioneta sin placas, sin número de serie y con blindaje de fábrica

Las autoridades informaron que los civiles detenidos, los vehículos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encargará de realizar las diligencias correspondientes para determinar la situación legal de los implicados y el destino final de los bienes decomisados.

Continúan con las investigaciones y hasta el momento no hay personas detenidas.

Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de las personas detenidas ni sobre los delitos específicos que podrían imputárseles, ya que las investigaciones continúan en curso por parte de las instancias federales.

Los operativos concluyeron sin que se reportaran enfrentamientos adicionales, y las corporaciones participantes mantuvieron presencia en la zona para continuar con labores de vigilancia y prevención, mientras se integran las carpetas de investigación derivadas de estos aseguramientos en el municipio de Badiraguato.

