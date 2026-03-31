Muere Miembro del Ejército tras Explosión en Casa Abandonada en Culiacán

Por lo menos un elemento del Ejército Mexicano perdió la vida la mañana de este martes 31 de marzo tras una fuerte explosión registrada al interior de una vivienda abandonada de dos plantas en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán. El inmueble, de acuerdo con la información disponible, era utilizado presuntamente como campamento provisional por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que derivó en un amplio operativo de seguridad en la zona desde antes de las 11:30 horas.

El hecho fue reportado por vecinos del sector, quienes señalaron haber escuchado una fuerte detonación proveniente de la vivienda, lo que provocó una inmediata movilización de elementos militares. A partir de ese momento, personal castrense tomó control de diversas vialidades cercanas para resguardar el área y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Muere elemento del Ejército tras fuerte explosión en una vivienda abandonada en Culiacán.

En una primera parte del despliegue, la calle Ignacio Comonfort, entre las avenidas Gustavo Díaz Ordaz y Manuel Ávila Camacho, fue cerrada por completo. De igual forma, la avenida 15 de Septiembre permaneció bloqueada en el tramo comprendido de Mariano Paredes a Manuel de la Peña, estableciéndose un cerco total alrededor del inmueble donde ocurrió la explosión.

Conforme avanzaron las labores en el sitio, la presencia de mandos de alto nivel de la DEFENSA reforzó la dimensión del operativo. Al lugar también acudió una unidad del Servicio Médico Forense, cuya llegada confirmó el fallecimiento de al menos un elemento del Ejército al interior de la vivienda abandonada.

Durante varias horas, la zona permaneció bajo resguardo militar, mientras se realizaban las diligencias y el levantamiento correspondiente. El cierre de calles afectó la circulación en el sector, particularmente en los tramos cercanos al domicilio donde ocurrió el hecho.

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