Detienen a Hombre por Presunto Allanamiento y Violencia de Género en Tijuana
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La víctima denunció que su ex pareja ingresó sin autorización a su domicilio
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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) detuvieron a un hombre por su presunta responsabilidad en los delitos de allanamiento de morada y violencia de género, en hechos ocurridos en el fraccionamiento Villa del Álamo.
De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron tras un reporte recibido a través de la Central de Radio, en el que se alertaba sobre una riña conyugal.
Al arribar al domicilio, los oficiales localizaron a un hombre en el interior de la vivienda, quien se encontraba discutiendo con una mujer.
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Víctima solicitó apoyo
La parte reportante solicitó auxilio a los agentes, quienes se aproximaron de inmediato. La mujer señaló que su ex pareja ingresó al domicilio sin autorización y posteriormente la agredió de manera verbal.
- Derivado de estos hechos, fue detenido Carlos Alexis “N”, de 34 años de edad, quien fue asegurado dentro del inmueble.
El individuo fue turnado a la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones correspondientes.
Autoridades informaron que la víctima ya contaba con una denuncia previa por violencia familiar equiparada y violencia vicaria.
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APG