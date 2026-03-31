Choque Entre Dos Vehículos Deja un Muerto y Dos Heridos en Maneadero, Ensenada

Un accidente vehicular registrado la noche de este martes en la delegación Maneadero dejó como saldo un hombre sin vida y dos personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:37 horas, a la altura de la zona conocida como El Zorrillo, donde se reportó una colisión entre dos vehículos.

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Movilización de emergencia

Al lugar acudieron elementos de la estación Maneadero, así como una ambulancia y personal de la División de Rescate Urbano. quienes brindaron atención a los involucrados.

En el sitio se confirmó el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien conducía un vehículo tipo sedán.

En el otro vehículo, tipo panel, viajaban dos hombre de 31 y 35 años, quienes fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados a hospitales para su valoración médica, al presentar diversas lesiones y dolor generalizado.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente.

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Información Diego Robles

APG