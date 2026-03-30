Grupo “Reacción” Emite Comunicado por Versiones Falsas tras Ataque Armado en Tijuana

El grupo “Reacción” emitió un comunicado tras la difusión de versiones sobre el asesinato de su vocalista durante una fiesta de cumpleaños realizada en un salón de eventos, ubicado en la colonia Ciudad Jardín, delegación San Antonio de los Buenos, en Tijuana.

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Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 29 de marzo, cuando una agresión armada dejó sin vida a Arturo Rivera, vocalista de la agrupación, y a otro integrante lesionado, quien fue trasladado a un hospital con una herida en el brazo izquierdo.

Grupo “Reacción” pide evitar difundir rumores sobre el ataque que sufrieron en un salón de eventos en Tijuana.

La agrupación difundió un mensaje en el que señaló que gran parte de la información que ha circulado en medios y redes sociales no corresponde a la realidad de los hechos. En el comunicado, los integrantes lamentaron que una situación tan delicada esté siendo tratada con datos incorrectos.

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Más adelante, el grupo pidió prudencia a la ciudadanía y solicitó evitar la difusión de rumores o versiones no confirmadas, particularmente por respeto a su compañero fallecido, a su familia y a las personas involucradas en lo ocurrido durante la celebración.

Por su parte, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación sobre la agresión. Entre las hipótesis que no han sido descartadas se encuentra la posibilidad de que el hecho se haya originado en medio del consumo de alcohol y el ambiente del festejo, aunque testigos refieren que no existió una discusión previa al ataque.

Finalmente, el grupo “Reacción” agradeció públicamente las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido en estos momentos, mientras continúa el seguimiento del caso por parte de la Fiscalía y persisten las investigaciones para esclarecer plenamente lo sucedido.

Minutos después, la agrupación borró de sus redes sociales el comunicado; hasta el momento se desconoce el motivo de su eliminación.

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