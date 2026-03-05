Descarta Fiscalía que Feminicidio de Rubí Patricia Fuera por Labor de Madre Buscadora

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, tras las investigaciones sobre el feminicidio de Rubí Patricia, localizada sin vida el 27 de febrero al interior de su domicilio en Mazatlán, se descartó que el crimen esté relacionado con su labor en la búsqueda de personas desaparecidas. De acuerdo con la autoridad estatal, los datos recabados hasta el momento apuntan a que los hechos habrían ocurrido en el contexto de un conflicto de carácter personal.

Señalaron que el feminicidio de Rubí Patricia no estuvo relacionado con ser parte de un colectivo de búsqueda.

Según lo expuesto durante el proceso judicial, las líneas de investigación presentadas indican que la forma en que se desarrollaron los acontecimientos no muestra vínculos con la actividad que realizaba como integrante de un colectivo dedicado a la localización de personas desaparecidas. La institución señaló que los indicios obtenidos durante las diligencias permiten orientar el caso hacia otra posible motivación.

Rubí Patricia formaba parte de un colectivo de búsqueda y participaba en actividades para localizar a personas desaparecidas, labor que realizaba de manera activa antes de su fallecimiento. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que, con base en los elementos integrados en la carpeta de investigación, hasta ahora no se han identificado datos que relacionen el crimen con esa actividad.

¿Cómo ha sido el caso de Rubí Patricia en Sinaloa?

Durante la audiencia inicial realizada el 4 de marzo, el caso fue tipificado formalmente como feminicidio. En esa misma diligencia judicial se presentó la imputación en contra de José Manuel “N”, quien fue señalado por la autoridad como presunto responsable de los hechos.

En el desarrollo de la audiencia, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, procedimiento mediante el cual se amplía el plazo para que el juez determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso al acusado. Debido a esta solicitud, la continuación de la audiencia fue programada para el próximo lunes 9 de marzo del 2026.

Mientras se define la situación jurídica del imputado, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. De esta manera, José Manuel “N” permanecerá privado de la libertad en tanto se resuelve la etapa procesal correspondiente dentro del caso.

El proceso judicial continúa en curso y será en la próxima audiencia cuando se determine si el imputado es vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Por ahora, la investigación mantiene como principal línea un conflicto de carácter personal, de acuerdo con lo presentado por la Fiscalía.

Historias recomendadas:

RCP