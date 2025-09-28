Grupo Armado Ataca a Balazos a Dos Hombres Frente a Restaurante en Culiacán

Grupo armado ataca a balazos a dos hombres que circulaban por al avenida Nicolas Bravo frente a un restaurante ubicado en la colonia Guadalupe, esquina de Río Piaxtla y Nicolas Bravo en Culiacán.

Los dos hombres resultaron con heridas de arma de fuego, el grupo armado emprendió la huida después de haber realizado el ataque armado.

Los dos heridos fueron auxiliados por Cruz Roja y fueron trasladados a un hospital para recibir atención medica, donde perdió la vida Cristian de 34 años cuando recibía atención medica.

Por su parte, Iván de 32 años, permanece internado en el hospital recibiendo atención medica.

Al lugar arribaron socorristas de Cruz Roja, quienes atendieron a los lesionados y los trasladaron a un hospital para recibir atención medica. Elementos del ejercito acudieron al lugar así como elementos de la Policía Estatal Preventiva y Municipal.

Localizan a hombre asesinado golpes en Eldorado

Localizan a un hombre asesinado a golpes, en un baldío en una zona de Campestre ubicado cerca de la colonia Aviación en ElDorado.

La víctima es un masculino de aproximadamente 30 años, tez morena, complexión regular

Al lugar acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado, así como elementos de la Policía Municipal de ElDorado confirmaron la presencia del cuerpo en el sitio.

