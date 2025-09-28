Hallan Extremidades Humanas en Vehículo Robado en Navolato, Sinaloa

Autoridades localizaron extremidades humanas en el interior del maletero de un automóvil con reporte de robo, que se encontraba estacionado a un costado de la carretera La 20, a escasos metros de una escuela primaria y del Canal Santa Martha, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato.

El hallazgo fue reportado a través de una llamada al número de emergencia 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes acudieron al sitio para confirmar el reporte.

Asesinan a joven a balazos en Culiacán

Un joven fue atacado a balazos por un grupo armado mientras convivía con sus amigos en un domicilio del campo El Diez, al sur de Culiacán. Los agresores huyeron con rumbo desconocido después de cometer el homicidio.

La víctima fue identificada como Eduardo de Jesús de 26 años de edad. Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para asegurar la zona y recabar las evidencias correspondientes.

