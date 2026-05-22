Hombre es Rescatado por Policía Tras Caer a Canal y Quedar Atrapado en su Vehículo en Ahome

Un hombre fue rescatado por un agente de Tránsito Municipal luego de quedar atrapado dentro de un vehículo que terminó volcado al interior de un canal de riego durante la mañana de este viernes, en las inmediaciones del ejido Primero de Mayo, en el municipio de Ahome.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió sobre un camino de terracería paralelo al canal 14, el cual conecta con la carretera Internacional México 15. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del volante y cayó a la obra hidráulica, quedando la unidad con las llantas hacia arriba.

Trabajadores del campo que se encontraban en la zona observaron el automóvil dentro del canal y solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron elementos de Tránsito Municipal, y uno de los agentes, al escuchar que el conductor pedía ayuda desde el interior de la unidad, ingresó al agua para rescatarlo.

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Brindan primeros auxilios a hombre atrapado en auto

Luego de varios minutos de maniobras, el hombre identificado como Joel “G”, de 30 años de edad, logró ser puesto a salvo con apoyo de más agentes viales, policías municipales y personal del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis.

Paramédicos de Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la ciudad de Los Mochis para recibir atención médica especializada.

Las autoridades de vialidad realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

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